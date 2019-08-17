Фанаты “Зенита” цитируют Цоя на матче с “Ахматом”

Возможно, болельщики посылают сообщение ОМОНу.

Фанаты “Зенита” подняли на матче клуба с “Ахматом” гигантский баннер со строчкой из известной песни Виктора Цоя и группы “Кино”. В фанатском секторе красуется надпись “Следи за собой, будь осторожен”.

Кроме этого наблюдатели в социальных сетях сообщили о баннере “Футбол для фанатов, а не для”. Вероятно, речь идет о столкновениях болельщиков “Зенита” и ОМОН после матча с “Краснодаром”.

Тогда в ходе игры трое мужчин вышли покурить в перерыве, но вступили в конфликт с Росгвардией. Двое сейчас находятся в СИЗО, третьего отпустило под подписку о невыезде. Матч закончился со счетом 1:1.

Матч «Зенита» и «Ахмата» посетили 48 тысяч 468 человек.

Ранее GazetaSPb сообщила, что третьего болельщика “Зенита” задержали после драки с ОМОНом.