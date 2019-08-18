Экозащитники «рубят» деньги на шумихе вокруг порта в Приморске

СМИ строят догадки по поводу финансирования экоактивистов, создающих искусственную шумиху вокруг строительства торгового порта в Приморске.

Для того, чтобы заработать, экоактивисты получают иностранное финансирование от зарубежных компаний, фондов или консульств, пишет издание Online47. Организации из зарубежных стран часто на конкурсной основе выдают гранты на сумму от 200 тысяч рублей до 200 тысяч долларов. Для получения денежных средств необходимо предоставить портфолио, внутри которого будут проведенные экологические акции, также необходимо просвещать народ в соцсетях, распространять информацию СМИ и т. п.

Экоактивисты берут гранты, размещают отчеты о своей экоактивной деятельности в интернете, после чего вновь получают финансирование.

Похожая ситуация наблюдается и у активистов, создающих шумиху вокруг строящегося порта в Приморске. Online47 нашел «симптомы» финансирования в группе экоактивистов «Против строительства порта Приморске» в соцсети «ВКонтакте». Издание называет перепосты текстов из различных СМИ отчетом о распространении информации. Отмечается и то, что группа регулярно выкладывает отчеты о проведенных митингах.

В своей группе активисты делают упор на спасении нерп, растений из красной книги и на здоровье детей. Однако, десятилетний экологический мониторинг показал, что экосистема не была нарушена, а животные, растения и планктон, занесенные красную книгу, не вымерли.

Экологи уверены, что беда заключается не в самой промышленности, а в последствиях экологических происшествий за последние десятилетия — последствиях игнорирования законодательства.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что при строительстве порта в Приморске будут учтены сотни пожеланий от местных жителей.