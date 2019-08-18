На митинг против строительства порта в Приморске пришло всего 150 человек

В воскресенье, 18 августа, в Приморске прошел митинг против строительства порта. Организаторы ожидали не менее тысячи активистов на митинге, но он не собрал и двух сотен.

Организаторы митинга надеялись собрать не менее тысячи митингующих и специально для этого выбрали площадку побольше — возле местной кирхи, но что-то пошло не так. Местные сотрудники правоохранительных органов насчитали всего около 150 присутствующих, а судя по номерам припаркованных неподалеку от места автомобилей, большая часть участников приехала из Петербурга. Как пишет Online47, самих местных жителей там практически не было.

Участники митинга замечательно прогулялись по побережью, пофотографировались и послушали выступления экоактивистов.

Один из участников акции дал корреспонденту Online47 довольно странный комментарий по теме митинга: «Я не говорю про уголь, но в порту будут перегружать еще и зерно. Оно очень взрывоопасно. Представьте, если железные вагоны дадут искру, зерно взорвется, а недалеко еще и нефтеналивный терминал. Это катастрофа. Мне это мой знакомый рассказал».

Кроме того, неподалеку от места событий, на берегу залива, было обнаружено зарождение свалки. Однако, экоактивисты не обратили на нее внимания.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что экозащитники «рубят» деньги на шумихе вокруг порта в Приморске.