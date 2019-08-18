Представитель Шатунова отреагировал на скандал из-за песен «Ласкового мая»

Он заверил, что артист не собирался отказываться от авторских прав, но Разин решил все за него.

Об этом стало известно сегодня, 18 августа. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на слова представителя певца Юрия Шатунова Аркадия Кудряшова. Он, комментируя скандал из-за хитов известной группы, заявил, что продюсер «Ласкового мая» изначально разрешал певцу исполнять песни, сделав для него исключение. Спустя время он по каким-то причинам передумал, о чем сообщил в своем Instahram-аккаунте.

«Я не знаю, почему он это сделал. Может быть, ему не хватает пиара?»

— поделился Кудряшов с «Вечерней Москвой».

Отмечается, что сам Разин, комментируя инцидент, говорит лишь, что «все будет хорошо».

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что скандал Наргиз и Фадеева посчитали пиар-ходом. Волков считает, что внимание следует уделять именно творчеству музыкантов, а не сплетням и скандалам вокруг них.