Рабочая неделя в Петербурге начнется с тепла

Рабочая неделя в Петербурге начнется с тепла
Погода будет оставаться теплой до середины недели. Фото: Pixabay

Синоптики уверяют, что в понедельник осадков не ожидается. Воздух успеет прогреться до 24 градусов.

Об этом стало известно сегодня, 18 августа. Обо всем сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Уточняется, что тепло на какое-то время задержится в Санкт-Петербурге – так будет до середины рабочей недели.

Уже 19 августа температура поднимется до плюс 24 градусов. Столбик термометра не опустится ниже этой отметки и во вторник. В среду станет чуть прохладнее – столбик покажет плюс 22 градуса, также может пойти кратковременный дождь.

Напоминаем, что последние дни в Санкт-Петербурге выдались теплыми, но до этого горожане жаловались на прохладное лето, больше напоминающее осень.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что погода спасла жизнь пропавшему в Омской области ребёнку. Мальчик, оставшийся один на один с тайгой, сумел продержаться до прихода помощи, благодаря высоким ночным температурам.

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