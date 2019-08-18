Пациент, разозлившись на врача после лечения, избил его

Пациент, разозлившись на врача после лечения, избил его
Медик получил травму. Фото: Pixabay

Пострадавший медик московской больницы получил перелом носа и сотрясение мозга.

Об этом стало известно сегодня, 18 августа. Обо всем сообщает телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на собственные источники.

Все случилось в Москве – мужчина лечился в одном из медицинских учреждений и остался не очень доволен лечением. После выписки он написал жалобу в Минздрав, но этого ему показалось мало. Он какое-то время требовал деньги у врача, а затем решился на крайние меры – подкараулив медика, он напал на него и избил. Мужчина получил травмы и был вынужден обратиться за помощью – у него диагностировали перелом носа и сотрясением мозга.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что житель Кингисеппа кулаками избил свою мать, женщина скончалась. Согласно заключению судмедэкспертов, смерть пострадавшей наступила из-за тупой травмы груди, перелома ребер и левой ключевой кости. Преступника удалось задержать лишь спустя два месяца.

врач избиение
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пациент, разозлившись на врача после лечения, избил его
На дороге на Турухтанные острова в ДТП пострадал водитель ВАЗа
Рабочая неделя в Петербурге начнется с тепла
Мужчина порезал пассажиров вокзала в Германии, есть погибшие
В Исландии открыли мемориал первому растаявшему леднику
Советник Трампа подтвердил планы президента на покупку Гренландии
Спасатели нашли мужчину, блуждающего по лесу в Тихвинском районе всю ночь
Супруга Порошенко выделила 23 млн рублей на комедию о войне в Донбассе