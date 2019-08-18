Пациент, разозлившись на врача после лечения, избил его

Пострадавший медик московской больницы получил перелом носа и сотрясение мозга.

Об этом стало известно сегодня, 18 августа. Обо всем сообщает телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на собственные источники.

Все случилось в Москве – мужчина лечился в одном из медицинских учреждений и остался не очень доволен лечением. После выписки он написал жалобу в Минздрав, но этого ему показалось мало. Он какое-то время требовал деньги у врача, а затем решился на крайние меры – подкараулив медика, он напал на него и избил. Мужчина получил травмы и был вынужден обратиться за помощью – у него диагностировали перелом носа и сотрясением мозга.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что житель Кингисеппа кулаками избил свою мать, женщина скончалась. Согласно заключению судмедэкспертов, смерть пострадавшей наступила из-за тупой травмы груди, перелома ребер и левой ключевой кости. Преступника удалось задержать лишь спустя два месяца.