Милонов хочет возвращения статьи за тунеядство

Депутат рассказал, кого именно он считает тунеядцами, а также пояснил, как их надо исправлять.

Об этом стало известно сегодня, 19 августа. Обо всем депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал Агенству городских новостей «Москва». Чиновник заявил, что тунеядцем надо заставлять исправляться. К ним он отнес дееспособных людей, ведущий антисоциальный образ жизни. Например, таковыми являются наркоманы и алкоголики, которые живут за чужой счет. Таких антисоциальных личностей Милонов предлагает принуждать к обязательным работам, чтобы они становились лучше. Депутат отметил, что вернуть статью вполне реально – первые шаги уже якобы сделаны.

«Введен налог на самозанятых. Таким образом, человек, который нигде не работает, а сам зарабатывает себе на жизнь, имеет правовые основания для того, чтобы легализоваться»,

— объяснил он.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Милонов прокомментировал видео Ольги Бузовой.