Сирены завоют во всем Петербурге в 11:30

Сирены завоют во всем Петербурге в 11:30
Проверка займет 10 минут. Фото: pixabay.com

Спасатели МЧС намерены проверить систему оповещения горожан.

Спасатели Санкт-Петербурга намерены проверить систему оповещения горожан сегодня утром в среду. Начало проверки намечено на 11:30 21 августа. Воющие сирены и голос из громкоговорителей — часть запланированных учений.

Во всем Петербурге включат сирены, громкоговорители, устройства оповещения комплекса “Безопасный город”, сообщили в ГУ МЧС Санкт-Петербурга. Для оповещения используют еще и телевизор и радио.

Порядок проведения проверки (она же РАСЦО) следующий: в 11:32 сообщат о начале проверки, в 11:34 пройдет 11 циклов сигнала “Внимание всем!”, а в 11:37 объявят о завершении учений. Проверка проводится каждый год. Сейчас население Петербурга составляет около 5 млн 383 тысяч человек — достучаться нужно до каждого.

Ранее GazetaSPb сообщила, что в здании кинотеатра “Аврора” на Невском проспекте произошел пожар.

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