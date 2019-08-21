Гости ресторана Dizzy массово отравились на свадьбе

Массовое отравление произошло в одном из петербургских общепитов. На недомогание пожаловались гости ресторана Dizzy на набережной канала Грибоедова.

Инцидент произошел 15 августа. В этот день в заведении проходило два мероприятия — свадьба и интеллектуальная игра «60 секунд».

«Более 13 человек мучаются с одинаковыми симптомами до сих пор! Не этого я хотела в медовый месяц!», — приводит слова невесты «Фонтанка».

После произошедшего в Dizzy наведались сотрудники Роспотребнадзора. На кухне они нашли порядка 65 кг подозрительное сырьевой и готовой продукции. У части сотрудников заведения не обнаружены медкнижки.

Представители ресторана заверяют, что поставки происходят два раза в неделю, потому испортиться продукция не могла.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге после отравления посетителей временно закроют пиццерию Chorizo pizza.