Гости ресторана Dizzy массово отравились на свадьбе

Гости ресторана Dizzy массово отравились на свадьбе
Гости, предположительно, отравились салатом "Цезарь". Фото: pixabay.com

Массовое отравление произошло в одном из петербургских общепитов. На недомогание пожаловались гости ресторана Dizzy на набережной канала Грибоедова.

Инцидент произошел 15 августа. В этот день в заведении проходило два мероприятия — свадьба и интеллектуальная игра «60 секунд».

«Более 13 человек мучаются с одинаковыми симптомами до сих пор! Не этого я хотела в медовый месяц!», — приводит слова невесты «Фонтанка».

После произошедшего в Dizzy наведались сотрудники Роспотребнадзора. На кухне они нашли порядка 65 кг подозрительное сырьевой и готовой продукции. У части сотрудников заведения не обнаружены медкнижки.

Представители ресторана заверяют, что поставки происходят два раза в неделю, потому испортиться продукция не могла.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге после отравления посетителей временно закроют пиццерию Chorizo pizza.

dizzy массовое отравление новости спб отравление ресторан роспотребнадзор
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Неизвестный обокрал женщину во Всеволожске, а после расплатился ее картой в ...
Сеть “Шкафленд” заплатит за несделанную мебель
Сотрудника Роспотребнадзора привлеки к ответственности после проверки юрлица
Человек паук, возможно, исчезнет из вселенной Marvel
Кольцевую автодорогу сделают полностью шестиполостной
Из магазина на Таллинском шоссе пропал терминал для оплаты
ГЖИ назвала худшие районы Петербурга по количеству жалоб
Депутат застрелил жену из ревности в Челябинской области