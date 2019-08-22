Петербуржец нашел склад боеприпасов ВОВ у озера Барское

Барское озеро находится в 59 км от Санкт-Петербурга в сторону востока. Фото: pixabay.com

Барское озеро находится в 59 км от Санкт-Петербурга в сторону востока. Фото: pixabay.com

Найденное взорвали на месте обнаружения — совокупный вес находок составил почти 250 кг.

Мужчина показал полиции Ленобласти склад боеприпасов у озера Барское. Находка относится к годам Великой Отечественной войны.

Петербуржец нашел тайник в Кировском районе Ленобласти, вызвал полицию и в среду провел их к месту обнаружения, сообщили GazetaSPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга 22 августа. Вес изъятого составил почти 250 кг. Все найденное уничтожили на месте.

Барское озеро находится в 59 км от Санкт-Петербурга в сторону востока в нескольких километрах от Мги. Великая Отечественная война продолжалась с 1941 по 1945 год.

Это не единственная подобная находка за последние дни: сегодня же GazetaSPb уже сообщила о найденных 10 кг боеприпасов уже в Ломоносовском районе Ленинградской области.