Беглов потерял две позиции в рейтинге «Медиалогии» по упоминаниям

Исследовательская компания «Медиалогия» опубликовала рейтинг глав регионов России по упоминаемости в соцмедиа в июле 2019 года. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов вошел в топ-10.

Александр Беглов опустился в июльском медиарейтинге на две позиции. Врио губернатора расположился на шестом месте.

Количество сообщений в соцмедиа с упоминанием Беглова составило 29,89 тыс.

Возглавил топ мэр Москвы Сергей Собянин. О нем соцмедиа написали 351,50 тыс. раз. В пятерку лидеров также вошли главы Красноярского края Александр Усс, Чечни Рамзан Кадыров, Московской области Андрей Воробьев и Иркутской области Сергей Левченко.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Александр Беглов стал лидером по МедиаИндексу среди глав российских регионов в июне 2019 года. Количество сообщений с его упоминанием составило 21 тыс. 82, его МедиаИндекс превысил 241 тыс.