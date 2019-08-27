Двух петербуржцев будут судить за незаконную продажу этилового спирта

Фото: Pixabay
Дело передано в суд. Фото: Pixabay

Мужчины на протяжении двух лет скупали его за пределами региона, а потом перепродавали более мелкими партиями.

Об этом стало известно сегодня, 27 августа. Обо всем GazetaSPb рассказали в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полицейские завершили расследование уголовного дело, которое завели на двух горе-предпринимателей – их уличили в незаконном обороте этилового спирта. На скамье подсудимых окажутся двое мужчин 48 и 51 года. По предварительным данным, они снимали складские помещения недалеко от поселка Шушары, где хранили этиловый спирт, переливали его по небольшим тарам, а затем продавали. Иногда петербуржцы даже занимались доставкой товара – ее распространяли не только в Санкт-Петербурге, но и в другие города.

В ходе расследования у мужчин изъяли семь тонн этилового спирта на сумму около 1,5 миллиона рублей.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что за 11 преступлений в сфере оборота наркотиков петербуржец пойдет под суд.

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