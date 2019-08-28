Беглов отчитался о поддержке садоводств

Врио губернатора отметил, что Петербург заботится о горожанах, которых ездят на дачи.

Об этом стало известно сегодня, 28 августа. Глава Северной столицы Александр Беглов принял участие в празднике «Золотой урожай», в рамках которого он рассказал о мерах поддержки садоводств.

Он отметил, что льготники могут целый год ездить на электричках, не платя ни копейки. Также Санкт-Петербург стал первым городом, в котором дачников обеспечили медицинской помощью – они могут обратиться к врачам и пройти осмотр, не покидая садоводство. Услуга пользуется популярностью.

Беглов пообещал, что в ближайшее время достроят несколько врачебных амбулаторий. В садоводствах также обеспокоились о детях – там строят спортивные площадки.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что петербургских дачников обеспечили медицинской помощью. Они смогут проверить состояние здоровья в мобильных амбулаторных учреждениях.