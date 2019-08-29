В Петербурге задержан подозреваемый в разбойном нападении и угоне иномарки

В отношении 34-летнего гражданина одного из среднеазиатских государств было совершено разбойное нападение и хищение его машины. Фото: pixabay

В отношении 34-летнего гражданина одного из среднеазиатских государств было совершено разбойное нападение и хищение его машины. Фото: pixabay

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападении и хищении авто во Фрунзенском районе города.

Во вторник, 27 августа, в отношении 34-летнего гражданина одного из среднеазиатских государств было совершено разбойное нападение и хищение его машины марки «Киа Церато». Об этом GazetaSPb, которая входит в Медиасиндикат (https://mediasyndicate.ru/), сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 29 августа.

Сотрудники правоохранительных органов Фрунзенского района задержали 20-летнего гражданина по подозрению в данном преступлении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ «Разбой». Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее GazetaSPb сообщала, что на Мурманском шоссе задержали подозреваемого в угоне автомобиля такси. Сотрудники правопорядка задержали подозреваемого на заправке. Мужчина находился в угнанной машине.