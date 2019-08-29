На юге КАД произошло столкновение восьми автомобилей

Утром 29 августа на КАД возле развязки с Таллинским шоссе произошло массовое ДТП с участием восьми легковых автомобилей. Авария вызвала многокилометровую пробку.

Авария произошла примерно в половине девятого утра 29 августа на 65 км Кольцевой автодороги Петербурга. По словам очевидцев, рассказавших об аварии в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», в аварии шесть авто столкнулись «паровозиком» , еще два отдельно поперек полос.

По предварительным данным ФКУ Упрдор “Северо-Запад”, пострадавших в аварии нет, однако очевидцы сообщают, что на место аварии вылетал вертолет.

Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Ранее GazetaSPb сообщала, что на Нахимова в ДТП пострадал автомобилист. Мужчина получил травмы, но какой степени – не уточняется.