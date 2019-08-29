Серия терактов была предотвращена в Кабардино-Балкарии

Серия терактов была предотвращена в Кабардино-Балкарии
При участии правоохранителей было предотвращено как минимум два теракта. Фото: pixabay.com

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в район сел Черная речка и Алтуд Урванского района КБР, силовики обнаружили тайник с двумя самодельными взрывными устройствами чрезвычайной мощности.

Как удалось узнать GazeteSPb, являющейся членом Медиасиндиката, по горячим следам удалось обнаружить и «мастера на все руки» — им оказался житель республики, ранее судимый за терроризм.

По его словам, он собирался наносить удары по правоохранительным органам и законным властям республики. Был ли это террорист-одиночка, или его координировали из-за рубежа, пока не известно.

Видео: Piter.Tv

Ранее GazetaSPb сообщала, что Пушкин признан находящимся в плохом состоянии.

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Серия терактов была предотвращена в Кабардино-Балкарии
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