В Мариинском дворце заявили о плачевном состоянии Пушкина

В Мариинском дворце заявили о плачевном состоянии Пушкина
Заброшенная церковь в Пушкине. Фото: vk.com/public6311

С критикой выступил депутат Законодательного собрания Северной столицы Андрей Васильев 27 августа 2019 года.

По его словам, город абсолютно не ухожен — а администрация продолжает просить денег из бюджета. Допускать продолжение подобной практики нельзя, ведь Пушкин — один из центров притяжения туристов в Ленобласть, цитирует депутата «Форпост Северо-Запад».

«Пушкин – это жемчужина в короне Петербурга, которая ветшает», — ударился в патетику депутат.

По его мнению, городу необходим срочный косметический (хотя бы) ремонт, для чего его власти должны гораздо активнее участвовать в «делёжке» бюджета. По словам депутата, ещё пять лет назад город сиял чистотой и его было не узнать.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Петербурге профессор Нью-Йоркского университета получил по голове от лица армянской национальности.

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