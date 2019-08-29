Предполагаемого вора, обнесшего квартиру матери Бузовой, задержали

Полицейские Санкт-Петербурга задержали возможного индивида, ответственного за пропажу 6 миллионов рублей из квартиры матери телеведущей и поп-дивы Ольги Бузовой.

Впрочем, как стало известно GazeteSPb, входящей в Медиасиндикат, его подозревают не только в этом. По мнению полицейских, белорус, избравший своим местом жительства Москву, до этого совершил ещё как минимум две кражи.

Так, на Большой Пушкарской 34 он украл имущества на сумму в 250 тысяч рублей. На Петроградской стороне ему посчастливилось больше — «доход» составил 1,5 миллиона рублей.

Венцом и одновременно концом преступной карьеры, возможно, стала атака на стоматолога Ирину Бузову — мать известной певицы. Несмотря на доход в шесть миллионов рублей, далеко с ним уйти у него не получилось.

На данный момент возбуждено уголовное дело по трём эпизодам части 4 статьи 158 УК РФ. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее GazetaSPb сообщала, что в Кабардино-Балкарии была предотвращена серия терактов.