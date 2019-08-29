Житель Тихвина упал с 8-го этажа на припаркованное авто и выжил

Медики в экстренном порядке госпитализировали пострадавшего в медучреждение. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Медики в экстренном порядке госпитализировали пострадавшего в медучреждение. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Пострадавший находится в реанимации. Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое.

Как стало известно GazetaSPb, утром 29 августа в Тихвине Ленинградской области 36-летний уроженец Башкирии серьезно пострадал, упав из окна восьмого этажа на припаркованный под окнами автомобиль «Хендай Крета» возле дома 68 по улице Карла Маркса.

Очевидно, что приземление на авто смягчило падение мужчины, что позволило ему выжить.

Окровавленного человека на смятом авто заметили местные жители, которые вызвали бригаду скорой помощи на место происшествия. Медики в экстренном порядке госпитализировали пострадавшего в медучреждение, где его определили в отделение реанимации с тяжелейшими травмами.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства инцидента.

Ранее GazetaSPb сообщала, что петербуржец порезал соседа, выпрыгнул из окна и умер.