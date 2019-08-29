Дрозденко признал Приморский УПК экологичным и безопасным

Дрозденко признал Приморский УПК экологичным и безопасным
Александр Дрозденко. Фото: lenobl.ru

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко прокомментировал ситуацию со строительством Приморского УПК и сравнил его с остальными российскими портами.

По словам Дрозденко, которые приводит 47channel, проект универсально-перегрузочного комплекса в Приморске Выборгского района Ленобласти, согласован у упором на экологичность и безвредность для окружающей среды и местного населения.

Глава региона отметил, что Приморский УПК не является конструктором «Лего», и перенос строительства в другое место невозможен, поскольку проект и его место были выбраны заранее. Он также добавил, что проблема кроется не в переносе, а в соответствии нормам санитарии.

«У Приморского УПК соответствие всем нормам — выше, чем у всех остальных портов России», — заявил Дрозденко.

Кроме того, губернатор подчеркнул, что правительство области должно защищать интересы жителей и отвечать на все интересующие их вопросы.

Ранее GazetaSPb сообщала, что на митинг против строительства порта в Приморске пришло всего 150 человек.

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