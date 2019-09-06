Скончался президент Зимбабве Роберт Мугабе

Премьер-министр Зимбабве Р. Мугабе на пресс-конфенции в Москве, 1985 год. Политик пережил всех правителей-современников. Фото: Посольство РФ в Зимбабве.

Премьер-министр Зимбабве Р. Мугабе на пресс-конфенции в Москве, 1985 год. Политик пережил всех правителей-современников. Фото: Посольство РФ в Зимбабве.

Бывший президент Зимбабве умер в возрасте 95 лет после продолжительной болезни.

Политик скончался в Сингапуре, где, по информации Reuters, получал необходимое лечение. Последние несколько лет Роберт Мугабе боролся с тяжелым заболеванием.

Мугабе занял должность премьер-министра Зимбабве в 1980 году, после обретения страной независимости. Семь лет спустя политик упразднил должность премьер-министра, самостоятельно назначив себя президентом. Глава государства был избран на эту должность шесть раз подряд. В общей сложности, Мугабе управлял Зимбабве 30 лет, пока в 2017 году в стране не случился переворот и его вынудили покинуть пост.

После отставки в собственности Мугабе остался многомиллионный особняк, парк люксовых автомобилей и пожизненное право путешествий в первом классе.

Ранее GazetaSPb сообщала, что среди россиян возрос интерес к путешествиям в Иорданию, ЮАР и Бразилию.