Умер экс-губернатор Амурской области Анатолий Белоногов

Бывший губернатор Амурской области Анатолий Белоногов скончался после продолжительной болезни. Ему было 80 лет.

Белоногов ушел из жизни 7 сентября, сообщает Законодательное собрание Амурской области. Свои соболезнования родным и близким бывшего губернатора выражают коллеги по парламенту.

«Он стоял у истоков формирования законодательного (представительного) органа государственной власти в регионе», — отметили в Заксобрании.

Анатолий Белоногов родился в 1939 году в селе Усть-Умлекан Зейского района Амурской области. Учился в Благовещенском сельскохозяйственном институте, окончил Высшую партийную школу при КПСС.

Начинал Белоногов мотористом в пароходстве. В разное время был директором Совхоза, секретарем Октябрьского райкома КПСС и председателем Амурского областного агропромышленного комитета.

Пост главы региона Анатолий Белоногов занимал с 1997 по 2001 год. В этой должности его сменил Леонид Коротков. После ухода с поста губернатора был избран депутатом Амурского областного Совета народных депутатов. С 2012 года был заместителем председателя комитета Заксобания по бюджету, налогам, экономике и собственности области.