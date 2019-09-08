С УИКов Петербурга массово увозят бюллетени

Более 70 тысяч граждан проголосуют, не выходя из дома. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Более 70 тысяч граждан проголосуют, не выходя из дома. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Более 70 тысяч людей в Петербурге проголосуют из дома. Некоторые из них — пожилые люди, а также люди с ограниченными возможностями.

По сведениям, предоставленным СМИ членом совета по правам человека при президенте РФ Александром Бродом, заявки о надомном голосовании поступили от более чем 70 тысяч избирателей. К участникам голосования будут направлены члены избирательных комиссий, а также наблюдатели. Порядок голосования остается таким же, как и на всех избирательных участках.

Также Брод отметил, что в Сети появился очередной информационный вброс, якобы члены избиркомов собственноручно заполняют бюллетени, выезжая к избирателям домой.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что самая высокая явка на выборы губернатора Санкт-Петербурга и депутатов муниципальных округов по состоянию на 10:00 оказалась среди жителей Кронштадта.