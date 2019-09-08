Капитанов думает выдвигаться в губернаторы через пять лет

Капитанов думает выдвигаться в губернаторы через пять лет
Олег Капитанов. Фото: Законодательное собрание Петербурга

Председатель комитета по межнациональным отношениям Олег Капитанов, не прошедший муниципальный фильтр, намерен выдвигаться на пост губернатора Петербурга через пять лет.

О своих планах он рассказал журналистам в «Ночь выборов» в пространстве Artplay на Малой Охте.

Капитанов признался, что ему было обидно не пройти муниципальный фильтр, но отметил, что шанс стать главой города будет через пять лет.

Напомним, Олег Капитанов намеревался участвовать в предвыборной гонке от партии ЛДПР, но не набрал нужное количество голосов муниципальных депутатах.

В конце июня ему предложили занять пост главы смольнинского комитета по межнациональным отношениями. Капитанов согласился и сложил полномочия депутата Законодательного собрания.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге завершился прием голосов на избирательных участках.

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