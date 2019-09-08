В ЦИК обработали 1,48% голосов избирателей

Все еще лидирует Александр Беглов, но процент проголосовавших за него упал.

Об этом стало известно сегодня, 8 сентября. Обо всем сообщает ЦИК России. В Санкт-Петербурге подсчитали 1,48% голосов, пока что первое место занимает Александр Беглов – его поддержали 74,5%. Остальные петербуржцы решили поддержать Амосова и Тихонову. По предварительным данным, явка составила 30%.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Памфилова признала результаты голосования действительными. Она заявила, что пока нет ни одного нарушения, из-за которого можно было бы говорить об отмене результатов на участках по всей России. По крайней мере, о таких ситуациях информации не поступало. Памфилова также отметила, что явка превысила прошлогодние показатели на 1,5 п. п.