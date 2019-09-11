Россияне стали реже разводиться

В Ленобласти произошло больше всего расставаний. Фото: pixabay.com

В Ленобласти произошло больше всего расставаний. Фото: pixabay.com

На территории России все меньше людей расторгают свои браки. За последние полгода число разводов уменьшилось на 12%.

За шесть месяцев на 1000 заключенных браков официально пришелся 621 союз. В прошлом году показатель был выше на 12% — 750 разводов на тысячу браков.

Согласно статистике по числу разводов, которую составили специалисты Росстата, в Ленобласти произошло больше всего расставаний. Так, в регионе было зарегистрировано 889 разводов. В ведомстве также отмечают Сахалинскую область, где число бракоразводных процессов составило 878.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что муж Поклонской разводится с ней спустя год брака. Супруг заявил, что им не удалось ужиться. И добавил, что отношениям помешала погоня за карьерой.