Флигель Шуваловского дворца продолжили демонтировать

Местные жители сообщают о шуме, свидетельствующем о реконструкции здания.

Об этом стало известно сегодня, 12 сентября. Обо всем сообщает PiterTV.

В Санкт-Петербурге продолжаются ремонтные работы во флигеле Шуваловского дворца. Новостью поделились в официальном сообществе петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Что там происходит – не видно из-за строительных лесов.

Разрешение на работы выдал КГИОП, а петербуржцы, проживающие на Итальянской улице, не понимают, насколько они безопасны. Они даже пытались признать такое решение незаконным через суд.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что КГИОП проверит факт замены парадных дверей на объекте культурного наследия. По данным издания, двери были сняты с парадных дома 69 по Большому проспекту. Этот дом является бывшим доходным домом Алюшинского, здание имеет статус объекта, имеющего историческую и культурную ценность.