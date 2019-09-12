Новак: ситуация с OPAL влияет на переговоры с ЕС и Украиной

Решение суда по газопроводу скажется на трехсторонних переговорах.

Об этом стало известно сегодня, 12 сентября. Обо всем сообщает РИА Новости, цитируя слова министра энергетики России Александра Новака. Он отметил, что переговоры России, Украины и ЕС состоятся уже через неделю. В ее рамках будет решен вопрос о поставке газа. Новак уверен, что решение суда по газопроводу Opal будет учтено. Это, в свою очередь, повлияет на ситуацию в целом.

Напоминаем, что пару дней назад суд запретил расширения доступа российской компании «Газпром» к мощностям Opal.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Украина хочет получить от России компенсацию за транзит газа. Он заявил, что, если через страну продолжится транзит, тогда пересмотра тарифов не будет. В противном случае Россия должна будет выплатить компенсацию до 14 миллиардов долларов.

Текущий контракт между странами заканчивается в конце 2019 года. Москва хочет продления на год, а Киев это не устраивает.