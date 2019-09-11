Украина хочет получить от России компенсацию за транзит газа

Украина хочет получить от России компенсацию за транзит газа
Контракт истекает в 2019 году. Фото: Pixabay

Киев может требовать от 11 до 14 миллиардов долларов.

Об этом стало известно сегодня, 11 сентября. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на директора «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко. Он заявил, что, если через страну продолжится транзит, тогда пересмотра тарифов не будет. В противном случае Россия должна будет выплатить компенсацию до 14 миллиардов долларов.

Напоминаем, что действующий контракт между Россией и Украиной заключен до конца 2019 года. Еврокомиссия считает, что странам стоит договориться о его продлении на ближайшие десять лет, но власти не могут сойтись на условиях. Москва хочет договора на года, но Киев не согласен с такой позицией.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Польша намерена увеличить цену за транзит российского газа. Соответствующее заявление сделал уполномоченный польского правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский.

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