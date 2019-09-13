Посол РФ назвал главную причину смертности россиян в Турции

На сегодня в Турции было зафиксировано 88 случаев гибели россиян. Фото: GazetaSPb

На сегодня в Турции было зафиксировано 88 случаев гибели россиян. Фото: GazetaSPb

Российский посол в Турции Алексей Ерохов связал рост смертности россиян на турецких курортах с ростом турпотока.

Посол РФ в Анкаре считает, что главной причиной учащения случаев гибели российских туристов в Турции является рост туристического потока. За этот туристический сезон в стране погибло 88 граждан России.

По словам Ерхова, на сегодня в Турции было зафиксировано 88 случаев гибели россиян, а также около 40 фактов медицинской эвакуации. Он добавил, что в 2018 году в Турции побывали около шести миллионов наших соотечественников. А в этом году, по прогнозам ожидается еще больший показатель.

Дипломат также призвал россиян пользоваться услугами по перевозке лишь у сертифицированных компаний из-за участившихся автомобильных аварий с туристическими автобусами. Кроме того, он напомнил, что при употреблении алкоголя несчастный случай автоматически становится не страховым.

Ранее GazetaSPb сообщала, что продолжается расследование уголовного дела о 12-летней девочке, захлебнувшейся в бассейне Турции.