ФНС опровергла блокировку счетов Киркорова

ФНС опровергла блокировку счетов Киркорова
Директор певца опроверг информацию. Фото: Instagram

В Федеральной налоговой службе официально опровергли информацию о блокировке счетов певца.

Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу организации, у знаменитости нет никаких задолженностей и поступившая ранее информация о блокировке банксовских счетов не верна.

К тому же, представитель пресс-службы отметил, что задолженность не является поводом к блокировке счетов. Приостановление операций осуществляется только на сумму, равную задолженности.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb освещала эту новость подробнее. Информация появилась в Сети утром 13 сентября. По словам агенства-источника, у них в руках имелось распоряжение налоговой службы. Однако концертный директор артиста опровергал все слухи и назвал информацию фейковой.

блокировка счетов киркоров новости фнс
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Зарплаты бюджетников проиндексируют на 4% в 2020 году
Два большегруза «встретились» на Волхонском шоссе
Петербуржскому строительству грозит монополизация и рост цен на жилье
В Петербрге задержали мурмарчанина, укравшего из магазина продуктов на 4 тысячи
Бензин недоливают на каждой пятой российской заправке
ФНС опровергла блокировку счетов Киркорова
«Городок Текстильщиков» на Лесном проспекте стал памятником
От сильного ветра в нескольких районах Петербурга упали деревья