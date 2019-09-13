ФНС опровергла блокировку счетов Киркорова

В Федеральной налоговой службе официально опровергли информацию о блокировке счетов певца.

Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу организации, у знаменитости нет никаких задолженностей и поступившая ранее информация о блокировке банксовских счетов не верна.

К тому же, представитель пресс-службы отметил, что задолженность не является поводом к блокировке счетов. Приостановление операций осуществляется только на сумму, равную задолженности.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb освещала эту новость подробнее. Информация появилась в Сети утром 13 сентября. По словам агенства-источника, у них в руках имелось распоряжение налоговой службы. Однако концертный директор артиста опровергал все слухи и назвал информацию фейковой.