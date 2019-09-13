В Волховском районе создадут трехмерный слепок церкви Преображения

В Волховском районе создадут трехмерный слепок церкви Преображения
Церковь Преображения. Фото: скрин из видео ЛенТВ24

В Волховском районе возродят памятник архитектуры. С помощью лазерной технологии специалисты создают трехмерную модель церкви Преображения, которая позволит привести постройку в первозданный вид.

Храм продолжает разрушаться уже несколько десятков лет. У обезглавленной церкви окна забиты досками, а кровля обрушилась три года назад.

Как сообщает «ЛенТВ24», С помощью технологии трехмерного лазерного сканирования специалисты воссоздадут объемное изображение церкви. Кроме того будут сделаны снимки памятника с высоты и изучен фасад с помощью сканера.

Как сообщили специалисты работ по сканированию, на выходе они получат трехмерный слепок церкви.

Данной технологии не менее десяти лет. С помощью нее, возможно, будут отсканированы и другие областные памятники, нуждающиеся в реставрации.

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