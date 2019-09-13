Глава МИД Украины увидел оттепель в отношениях России и Украины

В отношениях между Россией и Украиной наблюдается оттепель. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Он отметил, что МИД пытается найти компромисс для восстановления мира с Россией.

«Насколько Россия готова сейчас договариваться — есть определенное потепление, оттепель», — сказал Пристайко в эфире украинского телеканала «Интер».

Президент Украины Владимир Зеленский, по его словам, намерен использовать прогресс в отношениях и использовать это время для того, чтобы навести порядок и вернуть мир в Украину.

Пристайко также сообщил, что Киев намерен в ближайшее время вернуть всех пленных из России.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры. В частности, они обсудили подготовку к саммиту «нормандской четверки».