Глава МИД Украины увидел оттепель в отношениях России и Украины

Глава МИД Украины увидел оттепель в отношениях России и Украины
Глава МИД Украины Вадим Пристайко. Фото: Википедия

В отношениях между Россией и Украиной наблюдается оттепель. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Он отметил, что МИД пытается найти компромисс для восстановления мира с Россией.

«Насколько Россия готова сейчас договариваться — есть определенное потепление, оттепель», — сказал Пристайко в эфире украинского телеканала «Интер».

Президент Украины Владимир Зеленский, по его словам, намерен использовать прогресс в отношениях и использовать это время для того, чтобы навести порядок и вернуть мир в Украину.

Пристайко также сообщил, что Киев намерен в ближайшее время вернуть всех пленных из России.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры. В частности, они обсудили подготовку к саммиту «нормандской четверки».

вадим пристайко владимир зеленский МИД Украины украина
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Разин рассказал, что у Заворотнюк последняя степень рака мозга
В США получили цветной снимок межзвездной кометы, открытой крымчанином
В Петербурге открывается кинофестиваль «Послание к человеку»
HBO хочет снять сериал о Таргариенах из «Игры престолов»
Глава МИД Украины увидел оттепель в отношениях России и Украины
Трамвай столкнулся с Kia Rio на Обуховской обороны
Собчак предложили стать ведущей «Пусть говорят» на Первом канале
Водителя и пассажирку госпитализировали после тройного ДТП на «Коле»