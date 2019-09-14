NI: у России есть оружие, способное поразить весь мир

По мнению американских экспертов, "Шквал" способен полностью изменить образ боевых действий на воде. Фото: https://pixabay.com/

По мнению американских экспертов, "Шквал" способен полностью изменить образ боевых действий на воде. Фото: https://pixabay.com/

Российская подводная торпеда «Шквал» имеет уникальные показатели скорости, которые могут изменить представления о боевых действиях в море.

Эксперты американского портала National Interest считают, что Соединенные Штаты Америки не имеют схожего оружия. Разработчики ракеты смогли максимально снизить её сопротивление в воде, создав режим, при котором вокруг летящей торпеды образуется пар, помещая её в своеобразный пузырь. Благодаря этому, скорость движущегося снаряда достигает 370 километров в час.

Хотя информация о ракете стала известной в середине 1990-х годов, изобрели оружие еще в середине двадцатого столетия.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что британский генерал рассказал о самом опасном российском оружии — зенитно-ракетном комплексе С-400, береговом ракетном комплексе «Бастион-П» и оперативно-тактическом комплексе «Искандер».