Пьяная женщина искусала стюардессу во время полета

Китаянка всю дорогу распивала алкогольные напитки и мешала другим пассажирам.

Об этом стало известно сегодня, 15 сентября. Обо всем сообщает РИА Новости. Все случилось на борту рейса «Афины – Пекин». Китаянка как только села в самолет начала пить и ругаться с людьми вокруг. Пассажиры пожаловались на дебоширку стюардессе, которая пришла им на выручку, но у них возникло недопонимание. Вместо того, чтобы успокоиться, пьянчуга набросилась на женщину и искусала ее. Не уточняется, сильно ли пострадала бортпроводница.

Когда самолет приземлился в Пекине, сотрудники правоохранительных органов задержали китаянку и возбудили в ее отношение административное дело. На данный момент она находится под арестом.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что самолет, летевший в Мурманск, приземлился в Пулково. Причиной стал туман и неблагоприятные погодные условия в целом. Как долго пассажирам предстоит оставаться в Петербурге – непонятно.