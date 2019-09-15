Одиннадцатиклассница могла утопить маленькую сестру, мешавшую делать уроки

Девочку задержали и допрашивают. Ей избирают меру пресечения.

Об этом стало известно сегодня, 15 сентября. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу следственного управления СК по республике Башкирии. 17-летняя россиянка подозревается в убийстве собственной сестры. По предварительным данным, все случилось 13 сентября. Школьница делала уроки, а маленькая девочка капризничала и мешала. Чтобы успокоить ее, девушка отвела малышку в баню, где засунула голову ребенка в таз с водой. Спустя какое-то время малышка захлебнулась и умерла. Врачи не смогли спасти ей жизнь.

Уголовное дело в отношении 17-летней подозреваемой уже возбуждено. Мера пресечения до сих пор не избрана.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Волхове женщина убила сожителя ножом. Женщина, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, лишила жизни своего сожителя ударом ножа. Обвиняемая нанесла 56-летнему мужчине удар ножом в грудь, от чего пострадавший скончался на месте.