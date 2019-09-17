На российских рейсах Utair раздадут изделия с никотином

Изделия из табака в самолетах раздают в рамках рекламной акции. Фото: pixabay.com

Изделия из табака в самолетах раздают в рамках рекламной акции. Фото: pixabay.com

Компания British American Tobacco (BAT) заключила соглашение с авиакомпанией Utair. В рамках рекламной акции на рейсах пассажирам начнут выдавать продукты доставки никотина LYFT.

Акция запущена с 15 сентября. Получить изделия с никотином могут пассажиры, достигшие 18 лет, в обмен на «участие в рекламной сессии». Информация об этом содержится в буклете на борту самолета.

Сейчас British American Tobacco ведет переговоры с еще несколькими авиакомпаниями, пишет РБК со ссылкой на директора департамента по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям «БАТ Россия» Яну Гуськову.

В Utair комментарии по поводу рекламной акции пока не давали.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в российские аэропорты могут вернуть места для курения. Соответствующий законопроект одобрила Госдума РФ в первом чтении.