В Ирландии селфи спасло жизнь девушке

Врачи уверяют, что если бы не фотография, им бы не удалось определить время ухудшения состояния ирландки.

Об этом стало известно 17 сентября. Обо всем сообщает издание The Irish Sun.

28-летнюю жительницу Ирландии Стефани Фарнан на полу обнаружил отец. Он вызвал скорую помощь, врачи госпитализировали девушку. В больнице им удалось выяснить, что у нее началось внутримозговое кровоизлияния. В таких случаях нужно колоть специальный препарат, но только спустя определенное количество времени после приступа. Врачи не могли узнать, когда все случилось, пока не заглянули в телефон Стефани. За 14 минут до инцидента девушка сделали селфи. Благодаря этому медики ввели лекарство вовремя.

Фарнан, комментируя происходящее, отметила, что чувствует, как сильно ей повезло. Сейчас девушка чувствует себя нормально, впереди ее ждет операция.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что за нескромное селфи в «шоколадной» ванне чиновнице грозит увольнение.