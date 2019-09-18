Макаров объявил о передаче депутатского мандата в Заксобрании Иткину

Члена фракции ЛДПР Павла Иткина официально поприветствовали в составе депутатов на заседании Законодательного собрания Петербурга. Мандат он получил после ухода Олега Капитанова.

О передаче мандата на заседании сообщил председатель парламента Вячеслав Макаров. Согласно данным на сайте Заксобрания, депутатом 6-го созыва Иткин числится с июля 2019 года.

Место в депутатском составе освободилось после того, как Олег Капитанов отказался от мандата ради работы в Смольном. Врио губернатора Александр Беглов предложил парламентарию должность председателя комитета по межнациональным отношениям.

Почти сразу партия ЛДПР направила в Горизбирком письмо с просьбой передать мандат Капитанова Иткину.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Олег Капитанов заявил, что может выдвинуться на пост губернатора Петербурга через пять лет. В этом году он не прошел муниципальный фильтр.