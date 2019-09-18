Матч «Зенит» — «Рубин» начнут с минуты молчания

В Северной столице матч 10-го тура Российской премьер-лиги начнется с минуты молчания в память о бывшем игроке «Зенита» Фернандо Риксене. Игра состоится между петербургским клубом и казанским «Рубином».

«Субботний матч с «Рубином» начнется с минуты молчания в память об игроке», — сообщили в пресс-службе петербургского клуба.

О смерти полузащитника стало известно сегодня, 18 сентября. Голландец умер в возрасте 43 лет, с 2013 года он боролся с серьезной болезнью. Фернанд Риксен страдал от бокового (латерального) амиотрофического склероза.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что футбольный клуб Северной столицы планирует провести акцию памяти об умершем футболисте.