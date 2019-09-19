В Петербурге обнаружили пыль, из-за которой наступил ледниковый период

В Петербурге обнаружили пыль, из-за которой наступил ледниковый период
Космическая пыль в составе найденных образцов многократно превышала норму для геологических эпох того периода. Фото: https://pixabay.com

Американские ученые обнаружили на территории Петербурга следы космического объекта, который привел к массовому вымиранию на Земле.

Статья об этом открытии вышла в научном журнале ScienceAdvances, её автором является профессор чикагского университета Филипп Хек. Сотни миллионов лет назад, в результате столкновения с огромным астероидом, на Земле наступил ледниковый период. Следы этого космического тела были обнаружены на территории Петербурга и Швцеции, в порохе, сформировавшемся около 30 миллионов лет назад.

По версии ученых, произошедшее столкновение «родительского тела» и астероида привело к образованию огромного облака пыли, заслонившего собой солнечный свет. Из-за этого температура воздуха сильно упала, что и стало началом ледникового периода.

Ранее GazetaSPb сообщала о том, что Роскосмос начал производить новые, наиболее мощные ракетные двигатели.

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