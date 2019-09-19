В Киеве заминировали огромное количество зданий

Анонимные сообщения поступили сотрудникам правоохранительных органов.

Об этом стало известно сегодня, 19 сентября. Обо всем сообщила на своей странице в Facebook начальник отдела коммуникации ведомства Оксана Блищик. Она отметила, что в полицию поступило четыре сообщения о минировании зданий. Среди них были детские сады, медицинских учреждений, жилых домов, столичных мостов, здания дипломатического и госучреждения, а также 22 торгово-развлекательных центров. Из-за звонков пришлось эвакуировать объекты – сотрудники правоохранительных органов попросили отнестись к ситуации с пониманием.

Напоминаем, что волна эвакуаций началась еще в среду – мужчина угрожал взорвать мост. По предварительным данным, «минер» звонил в нетрезвом состоянии – возможно, он перебрал алкоголя или употребляет наркотики.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Киеве задержали «минера», угрожавшего взорвать мост. В преступлении подозревается участник военной операции в Донбассе по фамилии Белько.