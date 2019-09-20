Загрязненная вода может вызвать рак

По результатам исследований американских ученых, в питьевой воде было обнаружено 22 вида канцерогенов.

Найденные вещества могут стать причиной более чем сотни тысяч случаев возникновения злокачественных опухолей — и это только на территории Соединенных Штатов. Наиболее опасными элементами питьевой воды оказались побочные продукты дезинфицирующих средств и радиоактивные уран и радий.

Несмотря на то, что содержание опасных веществ небольшое, — в пределах нормы, — накопительный эффект может привести к печальным последствиям. Питьевую воду необходимо сделать более безопасной для человека, такие итоги подводят авторы статьи на Phys.org.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о статистике злокачественных опухолей мозга, обнаруженных у российских граждан, а также симптомах, сопутствующих развитию заболевания.