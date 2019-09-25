Очевидцы рассказали о прорыве трубы в Выборге

Дома останутся на время без отопления. Фото: группа "Интересные события в Выборге"/ВК

Дома останутся на время без отопления. Фото: группа "Интересные события в Выборге"/ВК

Что стало причиной коммунальной аварии – не уточняется.

Об этом стало известно сегодня, 25 сентября. Обо всем рассказали местные жители в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Интересные события в Выборге». Они выложили фотографии, а также поделились подробностями. Все случилось в Выборге рядом с улицами Димитрова и Ростовской – там прорвало трубу с кипятком. Именно из-за этого территория по близости окутана паром – люди сравнивают происходящее с городом Сайлент Хилл из фильма ужасов.

«Добро пожаловать в Сайлент Хилл»,

— пишет один из комментаторов.

Жители города отменили, что им только-только включили отопление. Это, судя по всему, и стало причиной инцидента.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что из-за прорыва на Ленинском проспекте вздулся асфальт. В результате прорыва асфальт, по словам очевидцев, вздулся. Аварию устраняют. На месте работают коммунальные службы.