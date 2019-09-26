Кокорин тренируется в составе «Зенита-2»

Кокорин тренируется в составе &#171;Зенита-2&#187;
Александр Кокорин. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

О возвращении Александра Кокорина к тренировкам сообщил главный тренер сине-бело-голубых Владислав Радимов.

Условно-досрочно вышедший на свободу футболист приступил к тренировкам в составе второго дивизиона петербургского «Зенита». Новость о том, что спортсмен вернулся на поле появилась на странице в Instagram Владислава Радимова, тренера «Зенита». «Он вернулся» — подписал публикацию Радимов.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что после выхода из колонии Кокорин вернулся в «Зенит» и снова подписал контракт с командой, однако в Российском футбольном союзе ему запретили выступать на поле до 22 января следующего года. Сначала тренер клуба Сергей Семак опубликовал гневный комментарий к этой новости, однако после он принес свои извинения и сообщил, что на самом деле все сложнее, чем ему казалось.

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