В Польше назвали газовой трагедией работу «Газпрома»

Теперь все недостающее топливо будет поступать в Польшу через территорию Украины. Фото: unsplash

Теперь все недостающее топливо будет поступать в Польшу через территорию Украины. Фото: unsplash

Глава польской государственной нефтегазовой компании GNIG Петр Вожняк считает, что если бы «Газпром» продолжил использовать трубопровод Opal на полную мощность, то трагедии было бы не избежать.

Петр Вожняк считает, что если бы «Газпром» не лишился доступа к трубопроводу, то юго-восток Польши остался бы без газа. Его слова приводит польское издание Biznes Alert.

По словам Вожняка, это могло привести к недопустимым для польской газотранспортной системы перебоям в поставках газа. Он также добавил, что теперь все недостающее топливо будет поступать в Польшу через территорию Украины.

Ранее GazetaSPb сообщала, что «Нафтогаз Украины» рассчитал цену на транзит российского газа. Размер тарифа составит примерно $2,56-3,21 за прокачку 1 тыс. кубометров газа на 100 км в зависимости от объема бронирования.