Вертолет санавиации помог семерым пациентам из Ленобласти за два дня

Вертолет санавиации помог семерым пациентам из Ленобласти за два дня
Воздушная скорая Ленинградской области семь раз вылетела на вызов к пациентам за два дня. Фото: vk.com/san.aviacia

В период с 25 по 26 сентября воздушная скорая Ленинградской области семь раз вылетела на вызов к пациентам, сообщает Национальная служба санитарной авиации.

Так, 25 сентября вертолет санавиации вылетал на КАД, откуда доставил пострадавшего в ДТП в тяжелом состоянии Елизаветинскую больницу. В тот же день был транспортирован пациент с новообразованиями ствола головного мозга из Киришей в областную клиническую больницу. В ту же больницу из Пикалево на вертолете отправили больного с острым коронарным синдромом. Также воздушная скорая помогла травмированному пациенту из Гатчины, которого доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

На следующий день, 26 сентября, санавиация перевезла жителя Выборга с пневмонией, пациента из Соснового Бора и жителя Гатчины с внутримозговым кровотечением.

Ранее GazetaSPb сообщала, что за прошедшие сутки вертолет санавиации четыре раза слетал в Ленобласть.

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Вертолет санавиации помог семерым пациентам из Ленобласти за два дня
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