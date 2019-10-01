В Комитете по природопользованию «спасали» Усть-Ижору

В Комитете по природопользованию &#171;спасали&#187; Усть-Ижору
Кроме того, в тренировках приняли участие представители территориального отдела по Колпинскому району Санкт-Петербурга ГУ ЧС России, Администрации Колпинского района Санкт-Петербурга, Невского спасательного центра, ГУП «Водоканал Санкт- Петербурга» и ГРО «ПетербургГаз». Фото: Комитет по природопользованию

Петербургский Комитет по природопользованию совместно с ГУП «Пиларн» стали участниками масштабных учений по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

О проведении тренировок по этой тематике Gazeta.SPb сообщили в пресс-службе Комитета по природопользованию. По легенде, сотрудникам аварийных служб было необходимо скоординировать действия в условиях штормового ветра и сильного ливня. Из-за непогоды в реке Ижора якобы сильно поднялся уровень воды, в результате чего оказались затоплены жилые дома на прибрежной территории поселка Усть-Ижора.

ГУП «Пиларн», специализирующееся на предупреждении и ликвидации аварийных нефтяных разливов, отрабатывали устранение возникшего в результате подтопления загрязнения.

Все участники мероприятия проявили профессионализм и слаженность действий.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о завершении учений на территории Ленобласти, проводимых танкистами ЗВО.

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