В Комитете по природопользованию «спасали» Усть-Ижору

Петербургский Комитет по природопользованию совместно с ГУП «Пиларн» стали участниками масштабных учений по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.
О проведении тренировок по этой тематике Gazeta.SPb сообщили в пресс-службе Комитета по природопользованию. По легенде, сотрудникам аварийных служб было необходимо скоординировать действия в условиях штормового ветра и сильного ливня. Из-за непогоды в реке Ижора якобы сильно поднялся уровень воды, в результате чего оказались затоплены жилые дома на прибрежной территории поселка Усть-Ижора.
ГУП «Пиларн», специализирующееся на предупреждении и ликвидации аварийных нефтяных разливов, отрабатывали устранение возникшего в результате подтопления загрязнения.
Все участники мероприятия проявили профессионализм и слаженность действий.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о завершении учений на территории Ленобласти, проводимых танкистами ЗВО.