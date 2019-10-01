Совершаева назвала Петербург «возрастным» городом

Совершаева назвала Петербург &#171;возрастным&#187; городом
Любовь Совершаева. Фото: gov.spb.ru

В Северной столице старость проводят почти 1,4 миллиона человек.

Об этом стало известно сегодня, 1 октября. Обо всем рассказала временно исполняющая обязанности губернатора Санкт-Петербурга Любовь Совершаева в Большом концертом зале. Она приехала поздравить пенсионеров с Международным днем пожилых людей.

Политик передала собравшимся добрые слова от губернатора города, который находится сейчас в отпуске. Она добавила кое-что и от себя, отметив, что очень благодарна старшему поколению за «труд и душевную теплоту, за родительскую заботу и оптимизм».

Совершаева напомнила, что в Санкт-Петербурге проживает довольно много пожилых людей – около 1,4 миллиона человек, то есть 26% от населения всего города. Их них 286 человек встретили свой сотый день рождения.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Кремль опроверг слухи о новом повышении пенсионного возраста. По словам Владислава Жуковского, власти намеревались повысить пенсионный возраст до 68 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

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