Женщина застрелила соседа, перепутав его квартиру со своей

Женщина застрелила соседа, перепутав его квартиру со своей
Женщина выстрелила в соседа. Фото: pixabay.com

Экс-сотруднице полиции грозит пожизненное заключение из-за убийства.

Об этом стало известно 1 октября. Обо всем сообщает CNN. Суд присяжных в Далласе признал женщину виновной в убийстве. Она может провести остаток жизни за решеткой.

Все случилось в квартире, когда Амбер Гайгер вернулась домой после долгого дня на работе. Она трудилась 15 часов и мечтала отдохнуть, когда увидела, что внутри кто-то есть. Экс-полицейская решила, что темнокожий мужчина – грабитель, поэтому выстрелила в него. Позже выяснилось, что погибший был соседом Амбер. От усталости она перепутала этажи и забрела в чужую квартиру, решив, что неизвестный мужчина представляет опасность.

Преступница признала свою вину и была уволена с работы. Ее арестовали, но отпустили под залог в 300 тысяч долларов. В скором времени суд вынесет приговор.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Ленобласти арестовали пожилого тренера, подозреваемого в растлении подростка.

америка убийство
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Женщина застрелила соседа, перепутав его квартиру со своей
Голкипера СКА Мельничук стал лучшим в КХЛ
Смольный избавился от семи нелегальный стоянок в Петербурге
Погоня за похитителем бензина закончилась ДТП в поселке Новый Свет
В Сети показали последствия урагана «Мортимер» в Петербурге
Дзюба рассказал о составе мечты «Зенита»
Заворотнюк появится на телевидении и расскажет о своем состоянии
На Тельмана спасатели тушили подвал, где горел мусор