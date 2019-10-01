Женщина застрелила соседа, перепутав его квартиру со своей

Экс-сотруднице полиции грозит пожизненное заключение из-за убийства.

Об этом стало известно 1 октября. Обо всем сообщает CNN. Суд присяжных в Далласе признал женщину виновной в убийстве. Она может провести остаток жизни за решеткой.

Все случилось в квартире, когда Амбер Гайгер вернулась домой после долгого дня на работе. Она трудилась 15 часов и мечтала отдохнуть, когда увидела, что внутри кто-то есть. Экс-полицейская решила, что темнокожий мужчина – грабитель, поэтому выстрелила в него. Позже выяснилось, что погибший был соседом Амбер. От усталости она перепутала этажи и забрела в чужую квартиру, решив, что неизвестный мужчина представляет опасность.

Преступница признала свою вину и была уволена с работы. Ее арестовали, но отпустили под залог в 300 тысяч долларов. В скором времени суд вынесет приговор.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Ленобласти арестовали пожилого тренера, подозреваемого в растлении подростка.